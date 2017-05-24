Aziz Yıldırım düğmeye bastı! İşte yeni model Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basketbolda yaşanan Euroleague zaferinin ardından futbola da el atıyor. Hedef büyük başarılara imza atacak bir takım kurmak.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon hem parkede hem de yeşil zeminde büyük hedeflere göz dikti. Futbolda taraftarı tekrar heyecanlandırmak ve Kadıköy'deki atmosferi geri getirmek için kolları erken sıvayan, Divan Kurulu'nda, “Transferler Mayıs ayında bitecek” sözünü veren Aziz Yıldırım'ın bir planı daha ortaya çıktı. Fanatik’te yer alan habere göre Shakhtar'ın kanattaki yıldızı Taison, Arsenal'in kalecisi Ospina, Krasnodar'ın forveti Smolov ve Manchester City'nin sol beki Clichy konusunda önemli mesafe alan Fenerbahçe’nin son gözdesinin Lyon forması giyen 10 numara Valbuena olduğu ortaya çıktı.

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Sözleşmesi 2018 Haziran'da bitecek yıldız futbolcu, bu sezon 43 maçta oynadı, 10 gol atıp 8 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı da Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransız, turun belirleyicilerinden biri olmuştu. Ülkesinde brüt 6 milyon Euro (24 milyon TL) kazanan Valbuena'nın net ücreti ise yaklaşık 3 milyon Euro (12 milyon TL) civarında…