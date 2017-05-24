Balıkesirli sporcu Yusuf Emre Akbıyık dünya ikincisi oldu

Balıkesir Altıeylül Belediyespor Taekwondo Takımı sporcusu Yusuf Emre Akbıyık, Yunanistan’da düzenlenen dünya şampiyonasından ikinci olarak döndü.

Altıeylül Belediyespor Taekwondo Kulübü sporcusu Yusuf Emre Akbıyık, milli takım ile gittiği Yunanistan'dan dünya ikincisi olarak döndü. Bu büyük başarı Balıkesir’de coşkuyla karşılandı. Yusuf Emre Akbıyık ve hocası Serkan Erkekoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti. Genç sporcuyu başarılarından dolayı taltif eden Başkan Kafaoğlu, “Sporcularımız her geçen gün derece almaya devam ediyor. Taekwondo da hem hocalarımız, hem de sporcularımız başarılı. Biz de gençlerimize imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yusuf Emre kardeşimizi kutluyorum. Hedef inşallah dünya birinciliği. Önce inanmak, sonra sabır lazım. Disiplin ve çalışmak başarının yanında geliyor. Kardeşimizi ve hocasını tebrik ediyorum” dedi.

Antrenör Serkan Erkekoğlu da, “Yusuf Emre Akbıyık, mart ayında Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu ve milli takıma seçildi. Rodos adasında mayıs ayında düzenlenen Dünya Plaj Taekwondo Yarışmasında üçlü sekron dalda takım halinde dünya ikincisi oldu. Yusuf Emre Akbıyık Balıkesir'de Taekwondo dalında ilk dünya madalyasını aldı. Bunun gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yusuf Emre Akbıyık da hedefinin Türkiye’nin ve Balıkesir’in adını dünyaya duyurmak olduğunu belirtti.