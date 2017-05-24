BAŞAKŞEHIR’D 4 İSME SEVK

TFF Hukuk Müşavirliği, Rize'de iki gazeteciyi darp eden Başakşehirli Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'la, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Emre Belözoğlu'nu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Dört futbolcu yarın F.Bahçe ile oynanacak kupa maçında yok. Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Başakşehir'in kalesini 21 yaşındaki Faruk Çakır koruyacak, yedeği ise 19 yaşındaki Melikhan Sarı olacak. Öte yandan Başakşehir Kulübü, Yalçın ve Ufuk'u, ‘kulüp kimliğine aykırı hareketleri' gerekçesiyle

Dilmen: Gücünüz Yalçın'a mı yetti!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen ve TFF'ye başkan adayı olduğunu açıklayan yorumcu Rıdvan Demirel, Yalçın ve Ufuk'un kadro dışı bırakılması sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a tepki gösterdi.

Rıdvan, Erdoğan'ın kayınbiraderinin damadı Gümüşdağ'a şu sözlerle yüklendi: “Bu ülkede soyunma odasına inenler şimdi federasyonda. Kokainden yargılanan üç sezon hocalık yaptı. Melo arkadaşını dövdü. Bilica kuyu kazdı. Hadi V.Babacan'ı, Emre'yi takımdan göndersenize! Gücünüz Yalçın'a ve Ufuk'a yetiyor. TFF görüntülere rağmen Mahmut'u niye atlamış? Çünkü Başakşehir'de haftaya oynayacak stoper yok.”