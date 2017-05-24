Beşiktaş antrenmanında iki yıldız arasında gerginlik!

Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları sürerken idmanda gerginlik yaşandı. Adriano ile Gökhan İnler arasında tartışma yaşandı.

Beşiktaş, ligin 33. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş ise idman boyunca disiplini elden bırakmadı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yarı sahada koşu ile başlayan antrenman, daha sonra 5’e 2 top çalışmaları ile devam etti. Ardından siyah-beyazlı futbolcular iki ayrı sahada çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle bu bölümde oyunu sürekli durdurarak, futbolcularını hızlı oynamaları konusunda uyardı. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda oynayan oyunculara ise topu kaptırdıktan sonra geri dönüp rakibe pres yapmaları gerektiğini de ifade etti.

Beşiktaşlı futbolcular antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Burada çift kale maçın ilk bölümü tek pas ile oynanırken, ikinci bölümde ise serbest oynandı. Maç esnasında Adriano ve Gökhan İnler arasında yaşanan ikili mücadele sırasında gerginlik çıktı ancak tartışma büyümeden iki futbolcu da sakinleşti. Teknik Direktör Şenol Güneş ise sahada istediklerini yapamayan oyuncuları sık sık uyardı.