Beşiktaş savunmasına Manchester City’nin yıldızı geliyor

Beşiktaş Manchester City'nin yıldızı Mangala için resmi teklif yaptı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, gündemindeki oyuncular için temaslarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda listesinin ilk sırasında yer alan isim stoper… Hürriyet’te yer alan habere Bonservisi Manchester City'de olan Fransız stoper Mangala konusunda bir süredir görüşmelerini yürüten yönetim, transferi gerçekleştirmek için somut adımları atmaya başladı. Öncelikle İngiliz ekibi ile masaya oturan futbol komitesi, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralama teklifini iletti.

Beşiktaş, Atınç Nukan`ı yeniden kiralıyor Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda halen kadroda bulunan Atınç Nukan'ı yeniden kiralamak için harekete geçti. UEFA listesinde altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu sebebiyle Atınç'ı yine kadroda tutmak isteyen yönetim Leipzig kulübü ile görüşmelere başladı. İlgili Haberi Oku

İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, Mangala'nın kararı ise henüz bilinmiyor. Fransız futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etmesi halinde anlaşmanın kısa süre içinde yapılması planlanıyor.