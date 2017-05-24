Beşiktaş taraftarına müjde! Gaziantep deplasmanında…

Gaziantepspor-Beşiktaş maçı öncesi bilet krizi çözüldü. Başkan Fikret Orman'ın, biletlerin kendileri için ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor cephesinde yönetim kanadı birbirine girmiş, sonrasında bilet satışının ertelenmesine karar verilmişti. Ancak siyah beyazlı taraftarlara müjdeli haber çıktı. Gaziantepspor yönetimi misafir takıma 3 tribünden yer ayırmaya karar verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü, Gaziantepspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Kazanması halinde 3. yıldızı göğsüne takacak Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, Gaziantepspor tribünlerinin Beşiktaş taraftarına açıldığını söylemişti. Ancak bu açıklama, Gaziantepspor yönetimini birbirine düşürmüş, iş yumruklaşmaya kadar gitmişti. Antep’e çıkarma yapmak için harekete geçen Beşiktaş taraftarına aynı gün içinde kötü haber Passolig’den gelmişti. Passolig’den yapılan açıklamada, Gaziantepspor-Beşiktaş maçının bilet satışının ertelendiği duyurulmuştu.

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Bugüne gelindiğinde, yaşanan bu büyük krizle ilgili herhangi bir somut gelişme yaşanmadı. Gaziantepspor Yönetimi’nde başkan verdiği sözden dönmek istemezken, yönetim de çoğunluk bu karara kesinlikle karşı çıkıyor. Başkan Fikret Orman da sorunun çözülmesi için bizzat devreye girdi. Öyle ki, Orman’ın bazı siyasilerden yardım istediği iddia ediliyor.