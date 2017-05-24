Bruma gemileri yaktı!

Galatasaray yönetiminin sözleşmesini uzatmak istediği Bruma'nın menajeri, yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Portekizli genç yıldıza Almanya'dan talip var.

Galatasaray’da Bruma belirsizliği… Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği genç Portekizli ile görüşmeler beklendiği gibi ilerlemiyor. Jan Olde Riekerink’in yerine takımın başına geçen Igor Tudor ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Bruma ile Galatasaray’ın yolları ayrılıyor. Almanya Bundesliga’yı ikinci sırada bitiren Red Bull Leipzig’in talip olduğu Bruma, ayrılmak için adeta gün sayıyor. Portekiz basınında çıkan haberlerde Leipzig’in Galatasaray’a Bruma için 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, genç futbolcu da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor.

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Leipzig’in transfer listesinde 1 numarada yer alan Bruma için Alman kulübünün önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Leipzig’in Bruma’ya yıllık 6 milyon Euro’dan 5 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor.

MENAJERİ İTİRAF ETTİ

Bir yandan da Galatasaray yönetimi ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Bruma’nın menajeri Catio Balde, detaylar hakkında bilgi verdi. Portekiz basınına konuşan Balde, Galatasaray ile anlaşamadıklarını itiraf ederken “Galatasaray 4 yıllık bir teklif sundu. Ancak sözleşmeye 25 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi koymak istediler. Biz de bu maddeyi kabul edemeyeceğimizi söyleyip masadan kalktık” dedi.