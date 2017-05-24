Bursaspor’a efsanelerden destek

Peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kendini bir anda düşme tehlikesi içinde bulan Bursaspor'a efsanelerden destek geldi. Yeşil-beyazlıların unutulmaz isimleri takımın antrenmanını ziyaret ederek oyunculara moral verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Gençlerbirliği karşısında ligde kalışını resmen ilan edebilmek için galibiyete ihtiyacı olan Bursaspor’un, bugünkü çalışması öncesinde sürpriz ziyaretçileri vardı. Uzun yıllar Bursaspor’da forma giyen, takım kaptanlığı yapan ve unutulmazlar arasına giren Mesut Şen, Vahit Doğan, Sinan Bür, Turan Şen, Kemal Batmaz, Erdinç Kayan, Ahmet Kılıç, Cengiz Tunçman, Recai Özdemir, Sedat Özbağ, Ümit Şengül, Bülent Merey, Sedat Bayraktar, Yalçın Çimen ve Fatih Çayla ile kaleciler Yılmaz Türkel ve Necati Pala, antrenman öncesinde bir araya geldikleri yeşil-beyazlı futbolculara Gençlerbirliği maçı öncesi moral desteği verdi.

Unutulmaz kaptanlardan Sinan Bür, “Sizlere güveniyoruz. Hep birlikte el ele verip ligde kalacağız” şeklinde konuştu. Daha sonra Vahit Doğan ise “Maçı futbolcular kazanır, teknik direktörler değil. Siz şampiyon kadronun birer parçasıydınız. Bu maçı kazanıp düzlüğe çıkacağınıza inanıyoruz” derken, Mesut Şen ise “Bursa size inanıyor. Son iki maçta iyi mücadele ettiniz. Gençlerbirliği’ni yeneceğinize inancım tam” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve Alt Yapı Komitesi’nde yer alan doktor Recai Özdemir ise teknik direktör Adnan Örnek ile bir araya gelerek maç için oyunculara destek verdi.

Bursaspor daha sonra ısınmanın ardından, minyatür kalelere gol çalışması yaparken, antrenmanın son bölümünde ise üç gruba ayrılarak yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaya sağ ayak adalesinde sertleşme olan Mert Günok tedbir amaçlı katılmadı. Bilal ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Sakat oyunculardan Batalla, Stancu, Aziz Behich ve Emre Taşdemir takımla birlikte çalıştı. Bursaspor, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.