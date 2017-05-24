Darüşşafaka Doğuş seride 1-0 öne geçti

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında 72-67 mağlup etti ve seride durumu 1-0'a getirdi. 26 Mayıs'ta Banvit'in sahasında oynanacak ikinci maçı da Daçka kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, Banvit’i konuk etti. Ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 72-67 kazanarak üç maçlık seride durumu 1-0’a getirdi.

Darüşşafaka’da Brad Wanamaker 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Dairis Bertans ise 18 sayı kaydederek Wanamaker’la birlikte takımın skor yükünü çekti.

Son çeyreğe 15 sayı geride giren Banvit’in çabaları ise yeterli olmadı. Maç sonunda farkı ancak 5’e indirebilen konuk ekipte Gasper Vidmar’ın 14 sayı ve 14 ribaundluk ‘double-double’ı yenilgiyi önleyemezken kenardan gelen Furkan Korkmaz 18 sayı ve 10 ribaundla Banvit adına en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.

Jordan Theodore ise 15 sayısının yanına 8 de asist eklemeyi başardı ancak bu üçlüden başka skor katkısı bulmakta zorlanan Banvit, mağlubiyetten kurtulamadı.

Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 18.30’da Banvit’in ev sahipliğinde oynanacak. Darüşşafaka galip gelmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.