Denayer’den kavga açıklaması!

Galatasaray'dan tanığımız Manchester City'nin futbolcusu Jason Denayer, karıştığı kavgadan dolayı pişman olduğunu söyledi. Belçikalı futbolcunun sokakta yerdeki bir adamı yumrukladığı video sosyal medyada ses getirmişti.

2015-16 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Jason Denayar, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de karıştığı bar kavgasından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Arkadaşının tehlikede olduğunu görünce onu korumak adına kavgaya girdiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu ifade etti.

Denayer, “Sebebi ben olmadığım bir kavgada yer aldığımdan dolayı elbette pişmanım; ama arkadaşım zor durumdaydı ve onu korumak zorundaydım.” ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra Denayer’in arabasına zarar verildiği ifade edildi. Belçikalı futbolcunun olaydan sonra evine giderek arabasına zarar verenleri polise şikayet ettiği dile getirildi. Polisin Denayer’e bir işlem yapmadığı ifade edilirken onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğu vurgulandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER