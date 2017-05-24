DÜN VE YARIN YOK, BUGÜN VAR!

Şenol Güneş, son 6 haftaya 7 puan farkla giren takımların şampiyonluğu bırakmadığı yönündeki bir yoruma, “Yarış daha yeni başlıyor” karşılığını verdi

BEŞİKTAŞ teknik patronu Şenol Güneş, ciddiyeti elden bırakmıyor. Farkın önemsizliğine vurgu yapan Güneş, son 22 sezonda 28. haftayı 7 puan farkla geçen takımların şampiyonluğu bırakmadığı yönündeki bir yoruma karşılık, “Ne dün, ne yarın önemli. Benim için bugün var. Bu maç önemli. Farkı 7 puan yapmak önemli değil. Her şey bitmedi. Yarış yeniden başlayacak. ‘Bitti' denirse üzerimizde baskı oluşur” dedi. Aboubakar'ın golüne rağmen kopuk kopuk oynadığını söyleyen Şenol Güneş, az pozisyon bulup çok gol yediklerini, çok pozisyona girip az gol attıklarını kaydetti