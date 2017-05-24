Erzurumspor TFF 1. Lig’de

Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1.Lig'e yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor’u 1-0 yenerek TFF 1. Lig’e yükseldi Spor Toto 2’nci Lig Play-Off final karşılaşmasında Gümüşhanespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u Vodafone Arena’da konuk etti. Mücadeleyi 1-0’lık üstünlükle kazanan B.B. Erzurumspor TFF 1. Lig’e yükseldi. Karşılaşmada B.B Erzurumspor’un golünü 66’ncı dakikada Erhan Çelenk kaydetti. Mücadelenin bitiş düdüğü ile B.B. Erzurumsporlu futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

DADAŞ 1. LİG’DE! İşte Erzurumspor – Gümüşhanespor maçından karelerhttps://t.co/2VDZJtXLow pic.twitter.com/R49KpyA7Xn — Amkspor (@Amkspor) 24 Mayıs 2017

MÜCADELEYE YOĞUN İLGİ

Gümüşhanespor ile B.B. Erzurumspor arasında oynanan mücadele yoğun ilgiye sahne oldu. İstanbul’daki maç için takımlarını desteklemeye kulüp başkanlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler mücadeleyi takip etti.

Öte yandan karşılaşmanın oynandığı stada gelen iki takım taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek oldular.

AYDIN DOĞAN’DA MAÇI TAKİP ETTİ

Gümüşhane Kelkit doğumlu olan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’da karşılaşmayı izlemek için Beşiktaş Dolmabahçe’deki Vodafone Arena’ya geldi. Protokol kapısından giriş yapan Doğan, burada karşılaştığı Erzurumsporlu taraftarlarla bir süre sohbet ederek mücadelede başarı diledi. Daha sonra maçı izlemek için kendine ayrılan bölüme geçen Doğan, Gümüşhanespor forması giyip, bayrak sallayarak takıma destek oldu.

STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Rıdvan Koçak, Zafer, Mehmet Cansın, Taner Koç, Mehmet Menderes (Dk. 77 Cem Sultan), Serhat, Ali Sakal (Dk. 84 Muhammed Çalhanoğlu), Zahit, Taşkın (Dk. 88 Alperen), Ali Özgün

B.B. ERZURUMSPOR: Ahmet Altın, Murat Paluli, Doğan Can, Fırat, Sinan Morgil, Ferit (Dk. 46 Erhan Çelenk), Savaş, Fatih Gül (Dk. 90+2 Alişan), Ersel (Dk. 73 Halil İbrahim), Erdem Koçal, Mert Nobre,

GOLLER: Dk. 66 Erhan Çelenk

SARI KARTLAR: Dk. 9 Erdem, Dk. 34 Ferit, Dk. 42 Ersel, (B.B. Erzurumspor) , Dk.30 Taşkın, Dk.90 Alperen (Gümüşhanespor)