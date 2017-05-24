Fenerbahçe, TOFAŞ’ı solladı: 92-76

Euroleague şampiyonluğunun ardından ilk kez bir maçta seyircisiyle buluşan Fenerbahçe, konuğu Tofaş'ı 92-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Spor Toto Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında TOFAŞ’ı konuk eden Avrupa şampiyonu Fenerbahçe, parkeden 92-76’lık skorla galip ayrıldı ve üç maçlık seride durumu 1-0’a getirdi.

Euroleague şampiyonluğunun ardından ilk kez bir maçta seyircisiyle buluşan sarı-lacivertlilerde Berk Uğurlu dışında süre alan herkes skora katkı yaparken Kostas Sloukas, 13 sayıyla takımının en skorer ismi olmayı başardı. Ürdün asıllı genç pivot Ahmet Düverioğlu ise kenardan gelerek 9 sayı ve 9 ribaund kaydederek dikkat çeken bir performansa imza attı.

Ev sahibiyle üç çeyrek boyunca başa baş mücadele eden ancak son periyotta farkın açılmasına engel olamayan konuk ekip TOFAŞ’ta ise Vasilije Micic 13 sayıyla takımı adına en çok sayı kaydeden isim oldu. TOFAŞ ayrıca ev sahibine benzer bir istatistik yakalayarak Berkan Durmaz dışında süre alan tüm oyuncularından sayı katkısı aldı.

26 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da TOFAŞ’ın ev sahipliği yapacağı serinin ikinci mücadelesinden Fenerbahçe galip ayrılırsa adını yarı finale yazdırmayı başaracak.