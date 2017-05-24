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Formula 1 pilotu Hamilton yarışlarda su bile içmiyor

Formula 1'de Sebastian Vettel ile kıran kırana birincilik mücadelesi veren Hamilton, ağırlık yaptığı gerekçesiyle yarış sırasında yanına su şişesi bile almıyor.
10:5424 Mayıs 2017
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Formula 1 pilotu Hamilton yarışlarda su bile içmiyor

Son olarak Barcelona’da yapılan yarışta çok az bir farkla Vettel’i geride bırakan Hamilton yarış boyunca bir damla bile su içmedi. Yarışcıların yanlarına aldıkları şişe, içindeki su ile birlikte ortalama 1 kilo geliyor. Hesaplara göre 1 kilo ağırlık aracın bir turda 0,0035 saniye daha yavaş gitmesine neden oluyor.

Hamilton’un kullandığ Mercedes, Vettel’in Ferrarisi’ne göre 6 kilo daha ağır. İngiliz pilot bu nedenle su dahil her ağırlıktan kurtulmaya çalışıyor.

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Etiketler
formula 1 lewis hamilton vettel
Son güncelleme: 11:30 | 24.05.2017
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