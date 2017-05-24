Galatasaray taraftarından forma tepkisi!

Yoğun eleştiri altındaki Galatasaray yönetimine bir tepki de yeni formalardan geldi. Sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezon iç saha maçlarında giyeceği forma taraftarlar tarafından beğenilmedi. Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından paylaştığı formaya tepki yağdıran taraftarların bazıları formaları kimin tasarladığını sorgularken, bazı taraftarlar da Dursun Özbek yönetimini görevden ayrılmadığı sürece forma almayacaklarını söyledi.
AKILLARA ARDA TURAN’I GETİRDİ
Taraftarın tepkileri akıllara Arda Turan’ın Galatasaray’da oynarken yeni formanın rengine gösterdiği tepkiyi akıllara getirdi. Daha önce 2010 yılında Galatasaray Takımı’nın yeni formaları tanıtım filmi için futbolculara dağıtılmış, o dönem sarı-kırmızılı takımda oynayan Arda Turan, formanın rengini eleştirmişti.
Formayı sırtına geçiren Arda Turan, tıpkı 2017-2018 sezonunda giyilecek formaya tepki gösteren taraftarlar gibi ‘Eeeeeee…. Galatasaray forması nerede?’ diyerek tepki göstermişti.
Bu kez yeni formanın rengine değil ama desenine tepkiler geldi. İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabına yazılan forma eleştirilerinin bazıları:
@Goollaazzoo
Dursun Özbek istifa etmeden forma alan enayidir, haindir.
@Sedacrn1
Çok kötü
@TekAskimGLTSRY
Dursun gitsin 10 tane alcam söz
@KaRaDuMaN84
Yazıklar olsun! Özellikle mi bu zevksiz tarzsız formaları üretiyosunuz anlamıyorum!!! Parçalı yapıcaz diye Yamalı forma çıkartmak nedir ya!?
@FurkanTuluk2
Bir istifa 1 forma kampanyası yaparsanız patlama yapar forma satışı
@deliolsamyaben
Arkadaş bu formaları kim tasarlıyor ya? Bu nedir böyle? Parçalı formayı da kuşa çevirdiniz.
@caredebug
2 Parçalı sade formanın suyu mu çıktı, neyin arayışı bu?
@ecemisikoz
Forma tasarımı bile kötü, dursun özbek istifa
@ahmetcanpast
Şaka mı bu?
@xxyalcin
Sırf bu formayı giymemek için transferden vazgeçen olur
@ciddi_insan
Olum bunu hangi kafayla tasarladılar? Hadi onlar tasarladı siz nasıl kabul ettiniz. Güzel şakaydı nerde gerçek forma paylaşın hadi.
@s_merden
Pazar piyasasına düşünce alırım 10 Liraya.
@ali_dundar
Haç işaretine benzemiş acilen yenisini planlayın…
@KubiKaanKaplan
Amatörce bir tasarım ve 180 TL. Yuh!
@oguzhandmrts
Güldük eğlendik nerde yeni forma?
@slcknl
kötü tasarım.2.-3. formalarsa tam leş! t-shirt üstüne logo bas forma diye sat, abuk sabuk renkler seçen vizyonsuz yönetimden bu çıktı ancak!
@Poldi10Basti
Armayı çıkar iğrenç be