Galatasaray taraftarından forma tepkisi!

Galatasaray Kulübü'nün futbol takımının yeni sezonda iç sahada giyeceği forma resmi hesaptan paylaşıldı. Yeni formayı beğenmeyen taraftarlar tepki yağdırdı.

Yoğun eleştiri altındaki Galatasaray yönetimine bir tepki de yeni formalardan geldi. Sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezon iç saha maçlarında giyeceği forma taraftarlar tarafından beğenilmedi. Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından paylaştığı formaya tepki yağdıran taraftarların bazıları formaları kimin tasarladığını sorgularken, bazı taraftarlar da Dursun Özbek yönetimini görevden ayrılmadığı sürece forma almayacaklarını söyledi.

İşte Galatasaray`ın yeni sezon iç saha forması Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni sezonda giyeceği iç saha formasını paylaştı. İlgili Haberi Oku

AKILLARA ARDA TURAN’I GETİRDİ

Taraftarın tepkileri akıllara Arda Turan’ın Galatasaray’da oynarken yeni formanın rengine gösterdiği tepkiyi akıllara getirdi. Daha önce 2010 yılında Galatasaray Takımı’nın yeni formaları tanıtım filmi için futbolculara dağıtılmış, o dönem sarı-kırmızılı takımda oynayan Arda Turan, formanın rengini eleştirmişti.

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Formayı sırtına geçiren Arda Turan, tıpkı 2017-2018 sezonunda giyilecek formaya tepki gösteren taraftarlar gibi ‘Eeeeeee…. Galatasaray forması nerede?’ diyerek tepki göstermişti.

Bu kez yeni formanın rengine değil ama desenine tepkiler geldi. İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabına yazılan forma eleştirilerinin bazıları:

@Goollaazzoo

Dursun Özbek istifa etmeden forma alan enayidir, haindir.

@Sedacrn1

Çok kötü

@TekAskimGLTSRY

Dursun gitsin 10 tane alcam söz

@KaRaDuMaN84

Yazıklar olsun! Özellikle mi bu zevksiz tarzsız formaları üretiyosunuz anlamıyorum!!! Parçalı yapıcaz diye Yamalı forma çıkartmak nedir ya!?

@FurkanTuluk2

Bir istifa 1 forma kampanyası yaparsanız patlama yapar forma satışı

@deliolsamyaben

Arkadaş bu formaları kim tasarlıyor ya? Bu nedir böyle? Parçalı formayı da kuşa çevirdiniz.

@caredebug

2 Parçalı sade formanın suyu mu çıktı, neyin arayışı bu?

@ecemisikoz

Forma tasarımı bile kötü, dursun özbek istifa

@ahmetcanpast

Şaka mı bu?

@xxyalcin

Sırf bu formayı giymemek için transferden vazgeçen olur

@ciddi_insan

Olum bunu hangi kafayla tasarladılar? Hadi onlar tasarladı siz nasıl kabul ettiniz. Güzel şakaydı nerde gerçek forma paylaşın hadi.

@s_merden

Pazar piyasasına düşünce alırım 10 Liraya.

@ali_dundar

Haç işaretine benzemiş acilen yenisini planlayın…

@KubiKaanKaplan

Amatörce bir tasarım ve 180 TL. Yuh!

@oguzhandmrts

Güldük eğlendik nerde yeni forma?

@slcknl

kötü tasarım.2.-3. formalarsa tam leş! t-shirt üstüne logo bas forma diye sat, abuk sabuk renkler seçen vizyonsuz yönetimden bu çıktı ancak!

@Poldi10Basti

Armayı çıkar iğrenç be