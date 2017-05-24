Olcan Adın’dan Galatasaray’a ağır darbe!

Galatasaray'ın eski futbolcu Olcan Adın'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda sarı-kırmızılı ekibe açtığı dava sonuçlandı.

Galatasaray ile 2 yıllık kontratı bulunmasına rağmen 29 Ağustos 2016’da yani transferin son gününde sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Olcan Adın, konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) götürdü. Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre Olcan Adın’ın başvurusu üzerine Galatasaray hakkındaki şikayeti incelemeye alan UÇK, bir karara vardı. Karara göre Galatasaray, 30 Haziran 2017 tarihine kadar Olcan Adın’a 2.9 milyon euro peşin tazminat ödemek zorunda… Üstelik bu dava nedeniyle Galatasaray’a transfer yasağı getirilmesi de gündemde…

Galatasaray`a Rumen stoper! Teklifin rakamları... Galatasaray, Napoli'de gelecek sezon düşünülmeyen Rumen stoper Vlad Chiriches'e teklif yaptığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

İşte tüm detayları ile Galatasaray – Olcan Adın dosyası:

29 Ağustos 2016'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın kontratı feshedilen Olcan, UÇK'ya başvurdu. 2 yıl için toplam 3.7 milyon Euro'luk imza altında garanti parası bulunan Olcan, rakamın ödenmesini talep etti. Olcan Adın'ın kontratına göre 2016-17 sezonu için 1.8 milyon Euro'luk alacağı 15 Ağustos 2016 tarihli döviz kuruna göre ödenecekti. Euro bu tarihte 3,3 TL olduğu için Galatasaray'ın ödeyeceği rakam 5 milyon 940 bin TL olarak belirlendi. Bu da güncel kura göre yaklaşık 1.5 milyon Euro yapıyor. Galatasaray'ın ödeyeceği rakama Olcan Adın'ın 2017-18 sezonu için 1.9 milyon Euro güncel kura göre alacağı da eklendi.

UÇK'da ayrıca, 6 ay kulüpsüz kalan ve Ocak 2017'de Akhisar ile anlaşan Olcan 'ın, 500 bin Eurodan 1 yıllığına imzaladığı kontrat bedeli, G.Saray'dan alacağından düşüldü. Ve sonuç olarak Olcan, Galatasaray'dan güncel kura göre tam 2.9 milyon Euro almaya hak kazandı. G.Saray'a eski oyuncusuna parayı ödemesi için 30 Haziran 2017'ye kadar süre verildi. Galatasaray Kulübü, 30 Haziran 2017'ye kadar Olcan'a, 2.9 milyon Euro'yu ödemezse kulübe transfer yasağı gelebileceği öğrenildi.