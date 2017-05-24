Gümüşhane’ye hüzün çöker…

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselip taraftarını sevince boğarken finalin kaybeden tarafı Gümüşhanespor'da hüzün hakimdi...

Spor Toto 2. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a mağlup olan Gümüşhanespor’da müsabakayı kent meydanında izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Vodafone Arena’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gümüşhanespor arasında oynanan karşılaşma için Gümüşhane kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda dev ekran kuruldu. Müsabakayı büyük heyecan içerisinde izleyen yaklaşık bin 500 kişi, takımlarına büyük bir coşkuyla destek verdi.

Karşılaşma sonunda 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı taraftarların oldukça üzgün oldukları gözlendi.