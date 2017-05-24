Gündemi sarsacak iddia: Barcelona bize para teklif etti

Malaga Başkanı Al Thani, Katalan medyasının şike iddialarına "Maç satmayız! Bunun kanıtı Barcelona'dan gelen para teklifini reddetmemiz" diyerek şok bir cevap verdi.

La Liga’da sezonu Real Madrid’in şampiyon tamamlamasının ardından ‘şike’ iddiaları ayyuka çıktı. Önce, Barcelona ile Eibar arasındaki maçtaki penaltı kararlarının bir şike olduğu iddiaları gündeme geldi. Ardından, Real Madrid’in Malaga’yı yenip şampiyon olduğu maçta oyuncuların şikeye karıştığı iddiaları Katalan basınında yer aldı. La Rosaleda’da oynanan maçın öncesinde Malaga Başkanı Al Thani ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in birbirleriyle olan samimi görüntüleri ve gülüşmeleri hatırlatıldı. Ardından, bazı Malagalı oyuncuların Real Madrid’in gollerinde savunma yapmayı bıraktığı ve gollere bilerek mani olmadıkları görüntüler eşliğinde anlatıldı.

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“FIFA’YA BAŞVURACAĞIM”

Barcelona cephesinden gelen bu şike iddialarına Malaga Başkanı Al Thani’den radyo yayınında cevap geldi. Al Thani, Barcelona’yı FIFA’ya şikayet etmekle uyarırken, “Eğer bu tehditleri 24 saat içinde son bulmazsa, FIFA’ya başvuracağım ve bir ekibin gelip maçları incelemesini isteyeceğim” dedi. Sözlerini sürdüren Al Thani, “Biz maç satmayız! Bunun en büyük kanıtı, Real Madrid’i yenmemiz için Barcelona’dan gelen para teklifini reddetmemizdir” diyerek büyük bir şike iddiası ortaya attı. Barcelona cephesinden, Al Thani’nin şike iddiası sonrası resmi bir açıklama gelmedi.