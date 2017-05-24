Hakan Çalhanoğlu’nu kemerle dövdüler!

Geçtiğimiz hafta sonu Sinem Gündoğdu ile evlenen Hakan Çalhanoğlu'nun düğünü konuşulmaya devam ediliyor. Düğünde ettiği dans olay olan Hakan Çalhanoğlu'nun kız istemeye Mehter Marşı ile gittiği ve düğünden sonra arkadaşları tarafından kemerle dövüldüğü ortaya çıktı.

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