Hakan Çalhanoğlu’nu kemerle dövdüler!

Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun düğünü Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Sinem Gündoğdu ile dünya evine giren gurbetçi futbolcu, Almanya’da doğup büyümesine rağmen geleneklerine bağlı kalması ile ön plana çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından hakkında ‘Helal olsun özünden kopmamış’ şeklinde yorumlar yapılan Hakan Çalhanoğlu’nun düğününden yeni detaylar da gelmeye başladı.
Düğünden önce kız isteme merasimine Mehter Marşı ile giden Hakan Çalhanoğlu’nun, düğün sonrası ise arkadaşları tarafından kemerle dövüldüğü görüldü. Memleketi Bayburt’un geleneklerini unutmayan Hakan Çalhanoğlu, arkadaşları ile birlikte oynadığı kemer oyununda zor anlar yaşadı. Oyunda dostları, ünlü futbolcuya kemerle dayak attı.