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Hakan Çalhanoğlu’nu kemerle dövdüler!

Geçtiğimiz hafta sonu Sinem Gündoğdu ile evlenen Hakan Çalhanoğlu'nun düğünü konuşulmaya devam ediliyor. Düğünde ettiği dans olay olan Hakan Çalhanoğlu'nun kız istemeye Mehter Marşı ile gittiği ve düğünden sonra arkadaşları tarafından kemerle dövüldüğü ortaya çıktı.
13:1324 Mayıs 2017
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Hakan Çalhanoğlu’nu kemerle dövdüler!

Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun düğünü Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Sinem Gündoğdu ile dünya evine giren gurbetçi futbolcu, Almanya’da doğup büyümesine rağmen geleneklerine bağlı kalması ile ön plana çıktı.

22 Mayıs 2017 Hakan Çalhanoğlu futboldan uzak kalmanın acısını düğününde çıkardı! Hafta sonu nişanlısı Sinem ile dünya evine giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, düğününde döktürdü. Cezası nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, yeşil sahaların acısını pistlerde çıkardı. İlgili Haberi Oku

Sosyal medya kullanıcıları tarafından hakkında ‘Helal olsun özünden kopmamış’ şeklinde yorumlar yapılan Hakan Çalhanoğlu’nun düğününden yeni detaylar da gelmeye başladı.

Düğünden önce kız isteme merasimine Mehter Marşı ile giden Hakan Çalhanoğlu’nun, düğün sonrası ise arkadaşları tarafından kemerle dövüldüğü görüldü. Memleketi Bayburt’un geleneklerini unutmayan Hakan Çalhanoğlu, arkadaşları ile birlikte oynadığı kemer oyununda zor anlar yaşadı. Oyunda dostları, ünlü futbolcuya kemerle dayak attı.

Son güncelleme: 14:19 | 24.05.2017
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