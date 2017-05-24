İşte Fenerbahçe taraftarının gönlündeki 11!

Basketboldaki tarihi başarı, futbolun önüne geçti ve Fenerbahçe taraftarları yeni bir çözüm önerisinde bulundu.

Tüm Fenerbahçelilerin artık şampiyonluk şarkılarını basketbol takımı süslüyor. Tarihi Euro- Lig şampiyonluğunun eğlencesinin 2 gün sokaklarda bayraklarla tadını çıkartan sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım'dan ilginç bir talepte bulundu. Futbolda bu sezon ilk 2'nin dışında kalan takımın oyuncularını yüz çeviren Fenerliler, çareyi şampiyon olan basketbol oyuncularında buldu.

Volkan frikikten sonra Selçuk`u aramış! Gençlerbirliği'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Selçuk Şahin'in Volkan Demirel'e attığı frikik golünden sonra eski iki takım arkadaşının arasında konuşmayı açıkladı. İlgili Haberi Oku

Sosyal medyada büyük ilgi gören kampanyada Obradovic'in askerlerinin isimleri ilk 11 tahtasında yer aldı. Kalenin yıldız pivot Vesely'nin olduğu kadroda Melih Mahmutoğlu, Ekpe Udoh, Sloukas, Nunnaly, Kalinic, Antic, Bogdanovic, Datome, Bennet ve Dixon isimleri dikkat çekti. 25 milyon Euro maliyetli basketbol takımının, şu ana kadar 26 milyon Euro'ya mal olan Van Persie'den ucuz olması da Hollandalı yıldızı hedef futbolcu haline getirdi.

ÜÇÜNCÜLÜK SİZİN OLSUN

Ligde G.Birliği'ni deplasmanda 2-1mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde 3. sıradaki yerini korudu. Kanarya, 1 galibiyet daha alması halinde Avrupa Ligi için üçüncülüğü garantileyecek. Ancak bu durum taraftarların hiç dikkatini çekmiyor. Sarı-lacivertliler, “Fenerbahçe için ikincilik bile başarısızlıktır, böyle giderse evimiz basketbol salonu olacak” diye zerzenişte bulundu.