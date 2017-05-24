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İşte Galatasaray’ın yeni sezon iç saha forması

Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni sezonda giyeceği iç saha formasını paylaştı.
10:5624 Mayıs 2017
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İşte Galatasaray’ın yeni sezon forması paylaşan: Sozcu

Kötü geçirdiği sezon henüz sona ermeden gelecek yılın planlarını yapmaya başlayan Galatasaray, ilk adımı formayla attı. Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından futbol takımının gelecek sezon giyeceği formayı paylaştı.

24 Mayıs 2017 Galatasaray taraftarından forma tepkisi! Galatasaray Kulübü'nün futbol takımının yeni sezonda iç sahada giyeceği forma resmi hesaptan paylaşıldı. Yeni formayı beğenmeyen taraftarlar tepki yağdırdı. İlgili Haberi Oku

İşte Galatasaray’ın 2017-2018 sezonunda kullanacağı iç saha forması:

Son güncelleme: 13:16 | 24.05.2017
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