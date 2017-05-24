Lionel Messi’ye hapis şoku!

Vergi kaçakçılığı nedeniyle yargılanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin davasında son dakika gelişmesi... Yıldız futbolcuya verilen 21 ay hapis cezası İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin vergi kaçırdığı gerekçesiyle süren davasında karar verildi. Yerel mahkemenin verdiği karar sonrası temyize giden Lionel Messi’nin davası, İspanya Yüksek Mahkemesi’nde görüldü. Yerel mahkemenin kararını doğru bulan İspanya Yüksek Mahkemesi, Lionel Messi ve babası hakkında verilen 21 ay hapis ve 2 milyon Euro para cezasını onadı.

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Verilen karara rağmen Lionel Messi ve babasının hapis yatması beklenmiyor. İspanya kanunlarına göre 2 yılın altındaki hapis cezaları çoğunlukla şartlı tahliye kararına çevriliyor.