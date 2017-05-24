Lyon başkanı doğruladı! Valbuena Fenerbahçe’ye….

Fenerbahçe'nin transferi için bütük çaba harcadığı Mathieu Valbuena için, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas müjdeyi verdi.

Fenerbahçe ile Fransız yıldız Mathieu Valbuena arasındaki flört gün geçtikçe daha yüksek sesle anılmaya başladı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Twitter’dan Valbuena’nın Fenerbahçe’ye gidişi ile ilgili verdiği cevapta tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardıklarını vurguladı.

Yahoo’nun Fransa edisyonunun verdiği Fenerbahçe – Valbuena haberine yanıt veren Fransız başkan, “Kulübün kabul edemeyeceği 3 senelik bir sözleşme istedi.” diye konuştu.

Kulübüyle 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcuya Fenerbahçe’nin aylık 500 bin Euro teklif edildiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bonservis olarak Lyon kulübüne ne kadar bir mebla önerdiği ise henüz bilinmiyor.