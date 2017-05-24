Malatyaspor’da hedef Avrupa!

Spor Toto Süper Lig'in yenisi Evkur Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, doğru yapılanmayla üç yıl içinde Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’i ikinci sırada noktalayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek takımın hedeflerini açıkladı. Gevrek yeni sezonda; yeni stadla, yeni bir Malatyaspor’la yeni hedeflerle geldiklerini ifade etti.

Taraftardan sabır ve inanç isteyen başkan üç yılda Süper Lig’e çıkma sözlerini tuttuklarını şimdi ise hedefin üç yıl içinde Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Başkan Adil Gevrek, kurumsallaşma, alt yapı ve tesisleşmeye son derece önem vereceklerini belirtip; futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve tüm şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğinin altını çizdi ve Malatyaspor’a gönül verenlerden birlik-beraberlik istedi.

Başkan üzerlerindeki baskının farkında olduklarını ise; “Bizim her konuyu doğru yapmamız lazım. Bunun farkındayız. Taraftarımız sabırlı olsun, bize inansın. Projelerimizi uygulayıp Malatyaspor’u layıkıyla yöneteceğiz ve hep birlikte büyüteceğiz” şeklinde belirtti.

“Kafamıza göre transfer yapmayacağız!”

Transfer konusunda da ciddi bir planlama içinde olduklarının altını çizen Adil Gevrek, “Yeni sezon ve önümüzdeki 3 yıllık kadro planlaması dahilinde yıldız isim de alacağız, genç de yetiştireceğiz. Önemli olan takıma katkı sağlayan futbolcular almak. Yıldız da olacaksa takıma, şehre uyum sağlamalı. İstişare yaparak, izleyerek, %70-80 başarı oranı yakalayarak sonuca gitmek istiyoruz. Kafamıza göre transfer yaparak, kulübü yıpratmayacağız” diye konuştu.