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28 Mayıs 2017 19:00
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Neredesin Beşiktaş?!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax ve Manchester United'ın sergilediği performans futbolseverleri tatmin etmezken Beşiktaş'ın bu sene kupayı kazanabileceği gerçeği yeniden akıllara geldi.
23:5324 Mayıs 2017
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Neredesin Beşiktaş?!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ın, Ajax’ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada iki takımın sergilediği oyun akıllara “Neredesin Beşiktaş?” sorusunu getirdi. Çeyrek finalde iyi oyunu ve mücadelesine rağmen bireysel hatalar ve şanssızlıklarla penaltılarda Olympique Lyon’a elenen siyah-beyazlıların Avrupa Ligi aklından çıkmıyor.

Avrupa Ligi’nin akıllardan çıkmamasını sağlayan; elbette iki numaralı kupa için mücadele eden takımların performansı. Lyon, genç Ajax’a elenirken Manchester United ise Celta Vigo’yu zorlanarak geçmişti. Finalist Ajax ve kupanın galibi Manchester United’ın final performansı beklenen heyecanı ve kaliteyi yansıtmazken, Türkiye’den maçı takip eden futbolseverler, “Beşiktaş şu finalde olacaktı ki…” diyerek iç geçirdi.

Etiketler
ajax beşiktaş manchester united uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 00:21 | 25.05.2017
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