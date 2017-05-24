Obradovic’in ses kaydı ortaya çıktı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Panathinaikos dönemine ait bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıt Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılış sürecine açıklık getiriyor.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un sahibi olduğu newsbomb.gr adlı haber sitesi, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic’in Yunan ekibini çalıştırdığı dönemde asistanı Dimitris Itoudis ile yaptığı bir telefon konuşmasını yayımladı.

Toplantıda takımın genel menajeri Manos Papadopoulos, Dimitris Itoudis ve Zeljko Obradovic sezon planlaması üzerine konuşurken Obradovic, bütçenin 13 milyon eurodan 15 milyona çıkarılmasını talep ediyor. 15 milyondan daha az bir bütçenin taraftar ve oyuncuları mutsuz edeceğini belirten efsane koça başkan tarafından kalması halinde kulübün %25 hissesi de teklif ediliyor ancak Obradovic bu teklifi kabul etmiyor.

O dönemde takımın önemli silahlarından olan Jasikevicius ve Spanoulis’in de ayrıldığına dikkat çeken deneyimli koç, Avrupa’da oyuncu bulmanın zorluğuna ve oyuncuların yüksek kontratlarına da değiniyor. Haber sitesi, Obradovic’in finansal sebeplerle Panathinaikos’dan ayrıldığını iddia ederken, Obradovic bu iddiaları defalarca reddetmişti.

Zeljko Obradovic ayrıca konuyla ilgili “2012'de yaşanan her şeyi açıkladım. Geri dönüp, daha çok şey söylemek için hiçbir neden yok. Panathinaikos'ta 13 yıllık dönemim boyunca başardığım her şeyden gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.