‘Türkiye’den en çok forma satan açık ara Galatasaray’

Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının abartılı olduğunu söyleyerek, "Bizim senelik forma satışımız 350-400 bin civarında. Türkiye’de en çok forma satan açık ara Galatasaray" dedi.

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği parçalı formanın lansmanında konuşan Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, “Senelik forma satışımız 350-400 bin civarında. Ben diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının abartılı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray finansal veriler açısından bütün kulüplerle karşılaştırıldığında en şeffaf kulüp. Diğer kulüplere baktığım zaman hiçbir yerde bulamıyorum. Herhalde bilançoların içinde gizli. Şu anda Türkiye'de en çok forma satan açık ara Galatasaray. Her şeyin aksine Galatasaray taraftarı formasına ve aramasına sadık” diye konuştu.

Galatasaray Mağazacılık bilançosunun incelediğinde gerçek olan şeylerin açıklandığını söyleyen Öğüdücü, “Galatasaray logosu ile sattığımız tüm ürünler üzerinden Spor A.Ş ve Galatasaray Spor Kulübü'ne isim hakkı ödüyoruz. Her sene 8 ile 10 milyon arasında değişiyor. Geçen senede ödedik. Başkanımız Genel Kurul'da açıklamasına rağmen stok ürünler konusunda yanlış haberler var. Depolarımızda birikmiş olan 1 milyon 300 bin adet stoğumuz, 450-500 binler seviyesine indi. Başkanıma teşekkür ediyorum, risk aldı. Bu da bilançomuza yansıdı. Geçen sene Maliye’ye beyan ettiğimiz tabloda kar açıkladık. Bağımsız denetim şirketi, stokların azaltılmasından dolayı düzeltme kaydı düştü” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş konusu

Beşiktaş'ın açıkladığı değerler hakkında da açıklamalarda bulunan Öğüdücü, “Beşiktaş Mali Genel Kurul'da bağımsız denetimden geçmiş ciroları 69 milyon 500 bin TL. Buna karşılık satılan malın maliyeti 4 milyon TL. 3 milyon TL kar açıkladıklarını söylüyorlar. Bize baktığımızda ise en kötü sezonda 89 milyon 500 bin TL ciro yaptık. Buna karşılık mal maliyetimiz 46 milyon TL. Bu durumda 43 milyon TL kar etmiş oluyoruz. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Galatasaray'ın reel olarak zararı yok”

Galatasaray'ın reel olarak zararı olmadığını belirten Ali Öğüdücü, “8 milyon TL isim hakkı bedeli, 8 Milyon TL civarında stok değer kaybından dolayı düzeltme kaybı, 2 milyon civarında vergi artırımı, toplam -20 milyon TL bilanço var. Bu, bağımız denetim şirketinin raporlarında var” dedi. Geçen sene de en çok forma satan kulüp olduklarını vurgulayan Öğüdücü, “Büyük başarılar bizi ticari olarak kanatlandırıyor ama biz bu sene büyük başarılar alarak en çok forma satan kulüp unvanımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu forma çok özel. Metin Oktay'ların forması. Bu senenin sloganı ‘Önce arma'. Arma bizim başımızın tacı” dedi.

“Beyaz ve mor forma da olacak”

Gelecek sezon kullanılacak diğer formaları da açıklayan Öğüdücü, “Bir forma beyaz, biri de mor forma olacak. Lansmanı lig başladıktan sonra yapılacak. Yeni mor forma, Galatasaray'ın savaşçı özelliğini gösteriyor. Elit kulüp olduğumuz için erken lansman yapıyoruz” ifadelerini kullandı.