UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United, Ajax'ı 2-0 yenerek tarihinde ilk defa kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Ajax ve Manchester United karşı karşıya geldi. İsveç’in Stockholm kentinde gerçekleştirilen finalde gülen taraf, maçı 2-0 kazanan Manchester United oldu.

Kırmızı Şeytanlar’ın gollerini 18. dakikada Paul Pogba ve 48’de Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Manchester United tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmüş oldu.

Maçın genelinde rakibine üstünlük kuran Manchester United’da teknik direktör Jose Mourinho, takımının başındaki ilk senesinde tarihi bir başarı elde etti.

İngiltere Premier Lig’i 6. sırada bitirerek ligde kötü bir grafik çizen Manchester United, Avrupa’daki bu zaferle birlkte taraftarlarına kendisini affettirdi.

United, bu skorla Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılma hakkını da elde etti ve bir taşla iki kuş vurdu.