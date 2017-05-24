VakıfBank Milena Rasic’le devam ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi 2017'de turnuvanın rüya takımına seçilen ve Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Olimpiyat Oyunları'nda “En İyi Orta Oyuncu” seçilen Milena, önümüzdeki sezon da VakıfBank mücadele edecek. 2014-2015 sezonu öncesinde VakıfBank'a transfer oldu. Rasic, bu forma altında 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Dünya şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi 2.'liği kazandı.
Sırbistan Mili Takımı ile 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu, 3 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü, 1 Dünya Kupası 2.'liği ve 2World Grand Prix 3.'lüğü ön plana çıkmaktadır. Milli takımıyla birlikte 2012 Londra ve 2016 RioOlimpiyat Oyunları'nda da yer alan ve Rio'da gümüş madalya kazandı.