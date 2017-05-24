YORGUN SAVAŞÇI

SEMA TUĞÇE DİKİCİ

Futboldan günlük hayatımıza yansıyan ince ve manidar mesajlardan biri “Önümüzdeki maçlara bakacağız” cümlesi. Kimi zaman hüzün ama her daim umut taşıyan bir izahı var. Birkaç gün önce, yine burada, Avrupa macerasına üzgün ama başı dik veda eden Beşiktaşlılar da işte böyle demişti. Şimdi ligde, şampiyonluk şarkıları söylemek için geri sayım yapıyorlar. Başakşehir'e 7 puanlık farkın rahatlığıyla gidip, oradan 10 puan farkla geri dönerlerse ‘şafak 5 hafta' diyecekler. Geçen sezonki şampiyonluğu 6 yılda bir gelen gülen makûs talihine bağlayanlar, rakiplerinin kötü olmasının yarattığı bir fırsat olarak görenlere inat hem Avrupa'da hem ligde oynadığı futbol ispatın şahanesi… Bugün açık ara ligin en kaliteli futbol oynayan ekibi. İzletiyor, keyif veriyor, alkışı hak ediyor. Maça gelirsek, ilk yarı, koşmayan, “Nasıl olsa yeneriz” mantığıyla sahaya çıkan bir Beşiktaş, öngörülenin aksine, silik olmayan bir Adanaspor sahadaydı. Bitime sayılı hafta kala, her maç bir umut demek. Henüz maraton bitmedi. Kalesinde gördüğü golle birlikte standart oyun formatını değiştirip, 4-3-1-2'ye dönerek ilk 45'i bitiren Beşiktaş'ta, ikinci yarı Quaresma'nın oyuna girişi taşları yerine oturttu adeta. Takıma durmak yaramıyor, genetiğinde yok çünkü. Tosic'in skoru 3-2 yaptığı ana kadar geçen zaman diliminde ve aslında skordan bağımsız bir şekilde 90 dakikaya baktığımızda Beşiktaş yorgundu. “Koskoca Lyon'a kök söktüren takım, 41 puan gerisindeki Adanaspor'u mu yenemeyecekti?” diyenlerin yanıldıkları buydu. Beşiktaş, dün yorgun bir savaşçı gibiydi… Kalkanlarından Lyon'un izleri gitmeden, kendi evinde yaşadığı puan kaybı gelecek hafta için büyük moral bozukluğu olacaktı. Şimdi ligin kırılma anlarından birine geri sayım başladı… Zor ama keyifli bir maç olacağı kesin