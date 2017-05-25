Adnan Örnek’ten taraftara çağrı

Bursaspor'da teknik direktör Adnan Örnek, kritik Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde taraftara çağrı yaptı. Örnek takımın bu virajı dönebilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, pazar günü oynayacakları kritik Gençlerbirliği maçı öncesi Özlüce Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Örnek, tüm Bursalıları tribünlerde görmek istediğini belirtirken, “Onlardan Beşiktaş maçındaki ortamı yaratmalarını istiyorum” dedi.

“Ramazan ayının tüm islam alemine ve Bursasporlulara hayırlı olmasını diliyorum” diyerek söze başlayan Adnan Örnek, “İnşallah bu mübarek ayda iyi bir başlangıç yaparız. Ligin Bursaspor açısından en önemli 90 dakikasına çıkıyoruz. Belli süreçler bizi buraya getirdi. Böyle olmasını kimse istemezdi. Ciddi bir maça çıkıyoruz. Oyuncuların moral motivasyonları iyi durumda. Belki ilk defa bu kadar canlı ve dinamikler” diye konuştu.

Şampiyonluk yaşamış bir takımın bu durumda olmasının herkesi üzdüğünü ifade eden Örnek, takımın bu kritik haftalarda desteğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu aktardı. Üç puan aldığı takdirde kümede kalmayı garantileyen yeşil-beyazlılar üst üste aldığı beş mağlubiyetle kendini ateş hattında bulmuştu.