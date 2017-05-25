Altay’da başkan değişmedi

Bu sezon Spor Toto 2. Lig'e yükselen İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da olağan genel kurul gerçekleştirildi. Seçimde tek başına aday olan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, üst üste ikinci kez başkan seçildi.

Spor Toto 2. Lig’e yükselen Altay’ın olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Özgür Ekmekçioğlu, tek listeyle girdiği seçimde üst üste ikinci kez siyah-beyazlı kulübün başkanlığına getirildi.

Atatürk Stadı’nın altındaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri İzmir Şubesi Toplantı Salonu’nda 133 üyenin katılıp, 105 kişinin oy kullandığı kongrede üyeler tarafından, “Büyük başkan” sesleriyle ayakta alkışlanan Başkan Ekmekçioğlu, “Kendim için söylemek gerekirse, bu kadar alkışı hak etmiyorum. Gerçek alkışı hak ettiğimiz yer olan Süper Lig’de almak istiyorum” dedi.

Kulübün vergi ve SGK borçlarını yapılandırdıklarını belirten Ekmekçioğlu, kendi dönemlerine ait borçları bulunmadığını söyleyerek, “Transfer yasağını kaldırmak için 1.5 milyon TL ödeme yaparak 40 dava dosyası kapattık. Alsancak Stadı’nın takipçisi olduk ve ihalesi yapılan stadımızın inşaatı en kısa sürede başlayacak. 11 ilde 73 futbol okulu açıp, 9 bine yakın öğrenciye ulaştık. 4.5 milyon TL´lik gelir-gideri denk bütçe ile kulübü yönettik” diye konuştu. Kongrede Altay’ın 3 milyon 690 bin TL vergi, 2 milyon 543 bin TL SGK borcu olduğu açıklandı.