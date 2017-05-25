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Avrupa şampiyonu Fenerbahçe’de ilk ayrılık!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Anthony Bennett ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.
19:0425 Mayıs 2017
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Avrupa şampiyonu Fenerbahçe’de ilk ayrılık!

Fenerbahçe konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda Kanadalı oyuncu Anthony Bennett ile yollarını ayırmıştır.

Takımımıza Ocak ayı içerisinde katılan ve bu süre zarfında ekibimize Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi kulvarlarında katkı sağlayan Anthony Bennett, takımımızın elde ettiği tarihi Euroleague şampiyonluğu başarısında da pay sahibi olmuştur.

Bennett'a, formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği ekip uyumu ve yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Etiketler
Anthony Bennett Fenerbahçe
Son güncelleme: 19:13 | 25.05.2017
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