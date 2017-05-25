Beşiktaş’ın şampiyonluk maçı Mete Kalkavan’ın

Süper Lig'de haftanın kritik maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk maçını Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftasında gözler lider Beşiktaş’ın Gaziantespor deplasmanı ile takipcisi Başakşehir’in evindeki Adanaspor maçında olacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Beşiktaş’ın maçına Mete Kalkavan, Başakşehir’in maçına ise Halis Özkahya’yı görevlendirdi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını ise Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı.

Haftanın programı ve görevli isimler şöyle:

27 Mayıs Cumartesi

16:00 Atiker Konyaspor-Akhisar Bld. : SERKAN TOKAT

16:00 Kasımpaşa-Antalyaspor : BARIŞ ŞİMŞEK

18:00 Medipol Başakşehir-Adanaspor : HALİS ÖZKAHYA

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor : ALİ PALABIYIK

28 Mayıs Pazar

16:00 Bursaspor-Gençlerbirliği : ALPER ULUSOY

16:00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor : ÜMİT ÖZTÜRK

16:00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor : BÜLENT BİRİNCİOĞLU

19:00 Gaziantepspor-Beşiktaş : METE KALKAVAN

29 Mayıs Pazartesi

20:00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray : HALİL UMUT MELER