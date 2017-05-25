Dadaşlar’a coşkulu karşılama!

Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlar havaalanında takımı çiçeklerle ve coşkuyla karşıladı.

Vodafone Arena’da Gümüşhanespor’u 1-0 yenerek TFF 1. Lig’e yükselmeye hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi, Erzurum’da coşkuyla karşılandı. Müsabakadan sonra binlerce spor severin Erzurum caddelerinde gece yarısına kadar sürdürdüğü gösterilerin ardından bugün İstanbul’dan Erzurum’a gelen mavi- beyazlı kafile için karşılama töreni düzenlendi.

Futbolculara çelenk takılırken, kurban kesilmesinin ardından otobüsle kente hareket edildi. Şampiyon takım şehirde tur atarak taraftarları selamladı ve alkışlar arasında turun ardından tesislere geçti.

Kısa bir açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutladığını ifade etti. İki takım taraftarlarına da centilmenliklerinden ötürü teşekkür eden Vali, seneye Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Söz verdiğimiz gibi şampiyon olduk. Göreve geldiğimiz gün ‘Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var’ diyerek bir hedef belirledik. Gümüşhanespor ile oynadığımız final maçını da kazanarak TFF 1. Lig’e yükseldik. Sezon boyunca varını yoğunu ortaya koyan, sahada canla başla oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un cefakar ve vefakar futbolcularını yürekten kutluyorum” diye konuştu.