Demba Ba’ya doğum günü sürprizi

Beşiktaş'ın golcüsü Demba Ba'nın doğum günü Nevzat Demir Tesisleri'nde kutlandı. Doğum günü pastasını kesen Senegalli verdiği mesajda "Beşiktaş şampiyon olacak" dedi.

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Demba Ba'nın doğum günü, Nevzat Demir Tesisleri’nde kesilen pastayla kutlandı. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta bugün yapılan antrenman öncesi Senegalli’nin yeni yaşı kutlandı.

Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular 32 yaşındaki Senegalli oyuncuya yeni yaşında mutluluklar diledi. Doğum günü kutlamasında kısa bir konuşma yapan Demba Ba, “Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.