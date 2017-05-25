Dursun Özbek’in otelinde Bruma pazarlığı!

Galatasaray'ın yıldızı Bruma için Alman ekibi Leipzig, sarı-kırmızılılara resmi teklifini sundu. Pazarlıklar sürüyor...

Galatasaray’ın Portekizli futbolcu Bruma’nın, Red Bull Leipzig’e transferin her an gerçekleşebilir. Bundesliga'da sezonun flaş ekibi olan Leipzig, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı.

İstanbul’da bulunan Alman kulübünün CEO'su Oliver Mintzlaff ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sahibi olduğu otelde görüşen Galatasaraylı yöneticiler beIN SPORTS Muhabiri Erman Gönülşen’in verdiği bilgiye göre 18 milyon milyon Euro bonservis bedeli belirlediği genç oyuncu için Alman ekibiyle kıran kırana pazarlık sürüyor.

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