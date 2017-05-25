Efeler adım adım…

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap ikinci maçında Azerbaycan'ın ardından İzlanda'yı da 3-0'la mağlup etti.

Türkiye, Fransa’nın Lyon kentindeki Gerland Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada İzlanda’yı 25-18, 25-23 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yendi. İlk maçta Azerbaycan’a da set vermeyen Efeler, 2018 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu’nda çıktığı iki maçı da 3-0 kazanmış oldu.

Efeler’de Arkas forması giyen Gökhan Gökgöz ve Yiğit Gülmezoğlu’nun hücumdaki performansları galibiyette büyük rol oynadı. İzlanda’da ise 20 yaşındaki genç yetenek Theodor Oskar Thorvaldsson performansıyla göz doldurdu.

Altı grubun yer aldığı 2. etapta Milliler, gruptaki üçüncü maçında ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edeceği etapta ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu aşamayı birinci bitiren takım da 2018’de İtalya ve Bulgaristan’ın ortak düzenleyeceği Dünya Şampiyonası’nda yer alacak.