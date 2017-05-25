Ergin Ataman: Oyunu kontrol ettik

Galatasaray Odeabank Başantrenötü Ergin Ataman, Anadolu Efes'e karşı iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Oyunu kontrol ettik ve savunmamız maç boyunca iyiydi” dedi.Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes’i 73-63’lük skorla yendi.Maçın ardından konuşan deneyimli koç, “Kaybederseniz sezon tamamlamış oluyorduk. Bu sezon Anadolu Efes ile oynadığımız 5 maçı da kazanamamıştık. Her maçta hep sahadaydık ancak son dakikalarda kaybediyorduk. Bugün o hatayı yapmadık. Oyunu kontrol ettik. Savunmamız maç boyunca iyiydi. Hücumda da doğru atışları bularak oynadık” diye konuştu.

Anadolu Efes cephesi

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Galatasaray’ı tebrik ederim. Bugün daha iyi oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Bence bugün 3’lük atışlarda, 2’lik ve faullerde kötü bir yüzde oynadık. Bu da bugün kaybetmemize en büyük sebepti. Kazanmamız gereken son bir maç var. Bütün yapacağımız şeyler bu maçı kazanmak için olacak” açıklamalarında bulundu.