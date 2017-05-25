Eskişehirspor final için avantajlı

TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Giresunspor, evinde Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle son buldu.
Giresunspor’un gollerini 22. dakikada Panos Dimitriadis, 45’te Berkan Yıldırım ve 58’de Özgür Can Özcan kaydetti.
Eskişehir’in golleri ise 28. dakikada Dorukhan Toköz, 41’de Mezenga ve 64’te Erkan Zengin’den geldi.
Eskişehirspor ile Giresunspor arasındaki play-off yarı final rövanş mücadelesi 29 Mayıs Pazartesi günü Eskişehir’de oynanacak.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Abwo'nun yerden penaltı noktasına ortasında Recep’in şutunu kaleci Boffin kurtardı.
22. dakikada Recep’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Panos topu filelere yolladı. 1-0
28. dakikada ceza sahası dışından Dorukhan’ın şık vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
40. dakikada sol kanattan arka direğe gelen ortada Bruno’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
45. dakikada sağ kanattan Abwo'nun ortasında Özgür Can’ın kafa vuruşu kaleci Boffin’den döndü. Dönen topu Berkan filelere yolladı. 2-2
58. dakikada Panos’un pasında Özgürcan’ın şutunda top ağlara gitti. 3-2
64. dakikada Eskişehirspor penaltı kazandı. Penaltı kullanan Erkan Zengin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 3-3
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek , Mehmet Cem Hanoğlu , Erdem Bayık
Giresunspor: Eser Altın , Berkan Yıldırım , Onur Demir , Özgür Yılmaz , Hüsamettin Tut , Dodo Andre (İsaac dk. 68 ), Panos Dimitriadis , David Abwo (Dilaver dk. 78 ), Recep Aydın , Volkan Okumak , Özgür Can Özcan (Tomic dk. 72 )
Yedekler: Anıl, Cihan, Çağlar, Rızvan
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Eskişehirspor: Boffin (Kayacan dk 73 ), Kamil Ahmet Çörekçi , Hakan Çinemre , Uğur İnceman , Tarık Çamdal , Hasan Hüseyin Acar (Akaminko 90+1 ?), Dorukhan Toköz (Ramazan dk. 83 ?), Hürriyet Gücer , Francis Ofoedu , Erkan Zengin , Bruno Mezenga
Yedekler: Ndong, Bilal, Semih, Furgan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Panos (dk. 22), Berkan (dk. 45), Özgürcan (dk. 58) (Giresunspor), Dorukhan (dk. 28), Bruno (dk. 40), Erkan Zengin (dk. 64 pen.) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Panos, Dodo, Özgür Yılmaz, Berkan, Volkan (Giresunspor), Kamil Ahmet, Uğur, Kayacan (Eskişehirspor)