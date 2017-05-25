Fatih Terim’e olay sözler: ‘Aykut Kocaman’ı çekemiyor’

Konyaspor'un başarılı ismi Ali Çamdalı, Fatih Terim'in egosunu yenmesi gerektiğini ve Aykut Kocaman'ı çekemediğini söyledi.

Atiker Konyasporlu oyuncular Ali Çamdalı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner ve Selim Ay KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldılar. Oyuncular salona giriş esnasında çok coşkulu bir şekilde karşılandılar. Söyleşi öncesinde taraftarların da oyunculara bir sürprizi vardı. Karatay Üniversitesi'nde öğrenim gören Nalçacılılar grubu üyeleri aniden tezahüratlarla salona giriş yaptı. Oyuncular şaşkınlıklarını saklayamazken, şaşkınlığın ardından taraftarın tezahüratlarına eşlik ettiler. Ardından oyuncular ve taraftarlar birlikte Konyaspor geliyor bak şarkısını söyledi.

“KONYA, KADIKÖY'DEN YAKIN”

Ardından başlayan söyleşide öğrenciler merak ettikleri konuları oyunculara sordular. Söyleşide bir taraftar Ömer Ali'ye transferi sordu. Taraftarın “Eskişehir'den sonra Kadıköy mü yakın yoksa Konya mı?” sorusu üzerine genç oyuncu, “Kadıköy bana çok uzak, Konya yakın” şeklinde esprili bir cevap verdi. Ömer Ali ardından başka bir taraftar ise Trabzon'u sorunca “Orası daha uzak” cevabını verdi.

“TERİM EGOSUNU YENMELİ”

Özellikle geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'da takım halinde yakalanan başarının yanı sıra bireysel başarılar hatırlatarak Milli takıma neden Konyasporlu oyuncuların alınmadığı soruldu. Soruya cevabı kaptan Ali Çamdalı verdi; “Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a karşı bir çekememezliği var. Fatih Terim'in kendi egosunu yenmesi lazım. Yoksa hak eden arkadaşlarımız var.”

“KONYA'YI SEVMİYORDUM”

Ali Turan'a uzun yıllarda Konya'da olması ve en başarılı yıllarını Konya'da geçirdiği sorulması üzerine deneyimli oyuncu bir de itirafta bulundu; “Ben Konya'yı seviyorum. Rahat ve huzurlu bir şehir. Konya'ya gelmeden öncesini sorarsanız; Konya'yı hiç sevmiyordum ama bunun sebebi şehir değil, eski stattan dolayı sevmiyordum. Konya deplasmanı olunca ‘yine mi Konya'ya gideceğiz' falan diyordum. İyi ki zamanında büyük konuşmuşum ve buraya gelmişim. Sıkıntılı süreçte buraya geldim ama geldiğimiz noktada futbol kariyerimin zirvesini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Futbolculara “son üç sezondur yakalanan bir başarı var, özellikle Aykut Kocaman sonrası bir başarı yakalandı. Bu başarılara lig şampiyonluğu eklenecek mi?” sorusu soruldu. Soruya cevabı Selim Ay verdi; “Bu başarıyı sadece üç yılla kısıtlamamak lazım. Transfer yasağı sonrası izlenen kulüp politikası ve yönetimin Aykut Kocaman gibi bir değeri takımın başına getirmesi ile bunlar yapıldı. Hocamız normalde çok fazla transfer isteyip başarılı olabilirdi ancak o elindekini değerlendirerek kulüp menfaatini ön planda tuttu. Taraftarımızın da desteği ile başarılar yakaladık. Bu bir süreç, önümüzdeki yıl olacak diyemeyiz ancak önümüzdeki yıllarda şampiyonluk geleceğine hepimiz inanıyoruz”

Program sonunda oyunculara günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya girdi.

Anadoluda Bugün