Fenerbahçe’de 3 isim için kötü rapor! İstemediler…

Taison için Shakhtar’a, Yarmalenko için Dinamo Kiev’e teklif edilen Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Miroslav Stoch geçer not almadı. İki kulüp de öneriyi inceledi, ancak teknik heyetlerinden olumsuz rapor gelince bu isimler geri çevrildi.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye düşünüyor. Ancak UEFA ile yapılan finansal anlaşma sebebiyle yönetim dikkatli davranıyor.

Anlaşma gereği bonservis bedeli kazanmadan bonservisli oyuncu alamayacak olan Fenerbahçe kiralık ya da sözleşmesi biten isimlerle temas kurdu. Bunun yanısıra kadroda düşünülmeyen futbolcular da takasta kullanılmak isteniyor. Emenike, Wiel ve Stoch transfer görüşmelerinde kulüplere teklif edildi. Taison için Shakhtar'a, Yarmalenko için Dinamo Kiev'e teklif edilen bu üç isim de geçer not alamadı.

Ukrayna ekipleri öneriyi inceledi ancak teknik heyetlerinden olumsuz rapor gelince teklif geri çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim bu üç futbolcudan en azından birini transfer dönemi içinde takasta kullanarak bonservis bedeli ödemeden bir oyuncu almayı planlıyor. Bu sezon forma şansı bulamayan üç ismin yeni sezonda takımda ilk 11'de oynaması pek mümkün gözükmüyor.