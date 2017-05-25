Fenerbahçe’ye yenilen sezonu kupayla kapattı!

Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da mağlup ettiği 3 takım sezonu şampiyonlukla tamamladı. Monaco ile Feyenoord liglerinde mutlu sona ulaşırken; Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardı.

Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinden başladığı Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ederken, son 32 turunda Krasnodar’a elendi. Fenerbahçe’nin bu yolculuk sırasında yenmeyi başardığı Monaco, Feyenoord ve Manchester United sezonu kupayla kapattı.

Fenerbahçe’nin grup aşamasında Kadıköy’de yendiği takımlardan Manchester United, finalde Ajax’ı 2-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Ligi 6. sırada tamamlayan Mourinho’nun öğrencileri, bu başarıyla Şampiyonlar Ligi’ni garantiledi.

Sarı lacivertli ekibin ön eleme turunda ilk maçı kazanmasına rağmen elendiği Monaco, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar çıktı. Fransa Ligue 1’i şampiyon tamamlayan Monaco, peri masalı gibi bir sezonu geride bıraktı.

Fenerbahçe’nin grup etabında her iki maçta da 1-0 yendiği Feyenoord ise Hollanda Eredevisie’de 18 yıl sonra şampiyon oldu.

Kasım ayından bu yana Premier Lig ve Avrupa’da oynadığı 40 maçta sadece 3 kez yenilen Manchester United, söz konusu mağlubiyetleri Fenerbahçe, Arsenal ve Tottenham’dan aldı.

Öte yandan Manchester United, İstanbul’da Fenerbahçe’ye yenildikten sonra UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeden kupaya ulaştı.