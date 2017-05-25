Galatasaray seriyi eşitledi

Spor Toto Basketbol Ligi çeyrek final maçında Galatasaray, çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes’i 73-63 yendi. Sarı-kırmızılılar seriyi 1-1’e getirdi. Son maçın galibi yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile eşleşecek.
Salon: Abdi İpekçi
Galatasaray: Sinan 13, Micov 18, Pleiss 12, Daye 9, Göksenin 11, Mc Collum 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Anadolu Efes: Brown 14, Granger 2, Dunston 15, Heurtel 11, Cedi 7, Honeycutt 12, Thomas 2
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine)