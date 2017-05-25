Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray seriyi eşitledi

Spor Toto Basketbol Ligi çeyrek final play-off maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i bu sezon ilk defa yenerek seriyi eşitledi.
22:1225 Mayıs 2017
0
Galatasaray seriyi eşitledi

Spor Toto Basketbol Ligi çeyrek final maçında Galatasaray, çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes’i 73-63 yendi. Sarı-kırmızılılar seriyi 1-1’e getirdi. Son maçın galibi yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile eşleşecek.

25 Mayıs 2017 Ergin Ataman: Oyunu kontrol ettik Galatasaray Odeabank Başantrenötü Ergin Ataman, Anadolu Efes'e karşı iyi bir performans sergilediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Salon: Abdi İpekçi

Galatasaray: Sinan 13, Micov 18, Pleiss 12, Daye 9, Göksenin 11, Mc Collum 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Anadolu Efes: Brown 14, Granger 2, Dunston 15, Heurtel 11, Cedi 7, Honeycutt 12, Thomas 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine)

Etiketler
efes galatasaray
Son güncelleme: 22:53 | 25.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER