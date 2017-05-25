Gökhan Töre Beşiktaş’a dönüyor

West Ham United, Beşiktaş'tan kiraladığı Gökhan Töre için satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Töre siyah-beyazlılar

West Ham United, Gökhan Töre’nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncunun Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı.

İngiliz ekibinde pek şans bulamayan ve kısa zamanda kaybolan genç futbolcu, siyah-beyazlı ekibe geri dönüyor.

Töre bir sezonluk macerası boyunca 244 dakika forma giydi. Gol atma şansı bulamayan yetenekli futbolcu, 5 şut girişimi, 5 isabetsiz şut, 3 ikili mücadele kazanma ve 1 asist kaydetti.

West Ham’da bir sakatlık da yaşayan Töre, bunun için bir takım arkadaşını suçladı. Töre, “Takım arkadaşım çok sert girişti ve dizimde bir şey olduğunu hissettim. Doktorlar baktı ve ameliyata karar verdiler” diye konuştu.

Gökhan Töre’nin önümüzdeki sezonki geleceği hakkında teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yönetim bir karar verecekler.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER