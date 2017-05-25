Göztepe finale göz kırptı!

Göztepe, konuğu Boluspor'u Umut Nayir'in attığı gollerle (39 ve 73) 2-0 mağlup etti ve play-off finaline çıkmak adına önemli bir avantaj elde etti. Finalisti belirleyecek mücadele 29 Mayıs'ta Bolu'da oynanacak.

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesinde Göztepe sahasında Boluspor’u ağırladı. Göz-Göz, golcüsü Umut Nayir’in 39. ve 73. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesinde ciddi bir avantaj elde etti. Fuat Çapa’nın öğrencileri ise deplasmanda en azından bir gol kaydetmek için uğraş verse de sonuç alamadı.

Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı Göztepe’de 20 golle takımın en golcü ismi Adis Jahovic bu maçta fileleri bulamasa da etkili oyunuyla alkış aldı. Umut Nayir ise iki kez ağları havalandırdı ve maçı adeta alırken bu sezonki gol sayısını da 18’e çıkardı. Konuk ekipte ise Andre Santos ve Bentley’nin çabaları skoru değiştirmeye yetmedi.

Finale çıkan takım 29 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30’da Bolu’da oynanacak rövanş mücadelesinde belli olacak. Finalist, ilk maçı Giresun’da 3-3 sonuçlanan Eskişehirspor-Giresunspor eşleşmesinin galibi ile 4 Haziran Pazar akşamı Spor Toto Süper Lig’e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Eskişehirspor final için avantajlı Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Eskeşheşirspor, Giresunspor deplasmanında 3 gol atarak deplasman golü avantajını cebine koydu. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar

9. dakikada Santos´un pasında topla buluşan Özgür, ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi, meşin yuvarlak kaleci Günay´ın kontrolünde yandan auta çıktı.

19. dakikada Canberk´in pasında ceza alanı dışından topu kaleye gönderen Segbefia´nın şutunu kaleci Melih iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

21. dakikada Tayfur´un arapasında Jahovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Melih yine gole izin vermedi.

37. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Andre Santos´la verkaca giren Akabueze ceza yayının üzerinden vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.

39. dakikada Göztepe golü buldu. Sağdan Tanju´nun ortaladığı topa Umut altıpas üzerinden kafayı çaktı: 1-0.

51. dakikada Poepon´un ceza yayı üzerinden çektiği şut Emrecan´a çarpıp kornere çıktı.

59. dakikada Tanju´dan kaptığı topla Göztepe kalesine yönelen Andre Santos sol çaprazdan şutunu çekti. İyi yer tutan Günay mutlak golü önledi.

66. dakikada Özgür ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Günay´ın bakışları arasında yandan oyun alanını terk etti.

71. dakikada soldan Halil ortaladı, Tayfur´un gelişine şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Göztepe farkı 2´ye çıkardı. Jahovic´in pasında kaleci Melih ile karşı karşıya kalan Umut plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Jahovic´in yerden vuruşunda kaleci Melih topu köşeden aldı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Alparslan Dedeş, Asım Yusuf Öz

GÖZTEPE: Günay, Tanju, Emrecan, Schwechlen, Canberk, Tayfur, Gosso (Dk. 44 Lokman), Sgbefia, Halil (Dk. 90 Kobakhidze), Umut (Dk. 84 Murat), Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural

BOLUSPOR: Melih, Ramazan, Özgür, Guido (Dk. 80 Musa), Andre Santos, Cengiz, Alim, Nurullah, Yusuf Emre (Dk. 80 Abdulkadir), Akabueze, Poepon

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GOLLER: Dk. 39 ve Dk. 73 Umut (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ramazan, Özgür, Andre Santos (Boluspor), Emrecan, Jahovic (Göztepe)