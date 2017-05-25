Günün spor ekranı

FUTBOL
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final İlk Maçları
19.00 …………TRT Spor ….Giresunspor-Eskişehirspor
21.30 …………TRT Spor ………………Göztepe-Boluspor
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
11.00 ……….Eurosport ……………………Fransa-Vietnam
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali
18.30 ….Bein Sports 3……Gaziantep (0)-Beşiktaş (1)
20.30…………NTV Spor ……Galatasaray (0)-A.Efes (1)
Türkiye Basketbol Ligi 1. Lig Play-Off Final Grubu
19.00…………TRT Türk…………Bursaspor-Sakarya BB.
Yunanistan Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali
19.00……….Tivibuspor ………………….Olympiakos-Aris
VTB Ligi Play-Off Yarı Finali
20.00 ……Tivibuspor 3…………Zenit-Khimki Moskova
İspanya Ligi Play-Off Çeyrek Finali
21.00 ……Tivibuspor 2 ………………Barcelona-Valencia
İtalya Ligi Play-Off Yarı Final (Dönüşümlü)
21.30 ……Tivibuspor 3….O.Milano-D.Energia Trentino
21.30 ……Tivibuspor 3….U. Venezia-Sidigas Avellino
NBA
03.30………………TV 8.5 …………..Celtics-Cavaliers