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Günün spor ekranı

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:0625 Mayıs 2017
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Günün spor ekranı

FUTBOL

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final İlk Maçları

19.00 …………TRT Spor ….Giresunspor-Eskişehirspor

21.30 …………TRT Spor ………………Göztepe-Boluspor

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

11.00 ……….Eurosport ……………………Fransa-Vietnam

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali

18.30 ….Bein Sports 3……Gaziantep (0)-Beşiktaş (1)

20.30…………NTV Spor ……Galatasaray (0)-A.Efes (1)

Türkiye Basketbol Ligi 1. Lig Play-Off Final Grubu

19.00…………TRT Türk…………Bursaspor-Sakarya BB.

Yunanistan Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali

19.00……….Tivibuspor ………………….Olympiakos-Aris

VTB Ligi Play-Off Yarı Finali

20.00 ……Tivibuspor 3…………Zenit-Khimki Moskova

İspanya Ligi Play-Off Çeyrek Finali

21.00 ……Tivibuspor 2 ………………Barcelona-Valencia

İtalya Ligi Play-Off Yarı Final (Dönüşümlü)

21.30 ……Tivibuspor 3….O.Milano-D.Energia Trentino

21.30 ……Tivibuspor 3….U. Venezia-Sidigas Avellino

NBA

03.30………………TV 8.5 …………..Celtics-Cavaliers

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