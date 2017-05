‘İki kolum olmadan nasıl yüzerim’ demişti şimdi olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor!

Doğuştan 2 kolu olmayan Beytullah Eroğlu Türkiye'yi Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda temsil etti. Finalde yüzme başarısı gösteren Beytullah, azmi ve kararlılığı ile imkânsız gibi görünenleri başardı hayatı boyunca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Balık Adam' dediği Beytullah'ın en büyük hayâli Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda birkincilik kürsüsüne çıkıp Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak.

Kahramanmaraş’ta doğuştan 2 kolu olmayan 22 yaşındaki Beytullah Eroğlu, yüzme sporu ile hayata yeniden bağlandı. Mustafa-Fatma Eroğlu çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Beytullah, 2 kolu olmadan dünyaya geldi. 7 yaşına kadar evden dışarı çıkmayan Beytullah’ın hayatı ilkokula başlamasıyla değişti. İçine kapanık tavırlarıyla dikkat çeken ve kimseyle konuşmayan küçük Beytullah, babasının ısrarı ile okula gitti. Okula gitmek istemeyen Beytullah, ayaklarıya yazı yazmaya başladı. Öğretmenleri çok yardımcı oldu. Sonunda okulu sevdi, arkadaşlarıyla yavaş yavaş iletişim kurmaya başladı.

“İKİ KOLUM OLMADAN NASIL YÜZERİM?”

Öğretmenleri tarafından yakından ilgilenilen Beytullah’ın yaşamı habere konu olunca, Kahramanmaraş Engelliler Yüzme Spor Kulübü Başkanı ve yüzme milli takım antrenörü Osman Çullu’nun dikkatini çekti. Eroğlu ailesini ziyaret eden Çullu, Beytullah’ın yüzme sporu yapabileceğini söyledi. Beytullah Eroğlu, ”Hocam bana yüzebileceğimi söyleyince hem korktum, hem de ‘Nasıl olur?’ dedim. İki kolu olmayan biri nasıl yüzer diye düşündüm. Bana özel bir bot hazırlandı. Çünkü kollarım olmadığı için suda duramıyordum. Sonra bot üzerinde yüzmeyi ve tekniğini öğrendim. Bir süre sonra su ile başbaşa kaldım. Su üzerinde durmayı başarabilmem tam 6 senemi aldı. Çok zorlu ve yıpratıcı bir süreçti benim için ama yüzmeyi öğrendim. Tahmin bile edemeyeceğiniz kadar zor ama imkânsız değil. Sonunda başardım” diye konuştu. ‘Kollarım olmadan nasıl yüzerim’ diyen Beytullah, azmi ve kararlılığı ile Türkiye’ye bir çok madalya kazandırdı.

“KOLLARIMI EVDE BIRAKTIM”

Yüzmeye başladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini anlatan Beytullah; ”Şu anda çok mutluyum. Arkadaşlarım var, bilgisayarı tek başıma kullanabiliyorum. Futbol oynuyorum. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi önümde hedefler var. Evden çıkmayan bir çocuktum ama hayatım sporla değişti. Sporla özgüvenim arttı. ‘Kolların nerede?’ diye soranlara ağırlık yapıyordu evde bıraktım diyorum (gülüyor).”

“CUMHURBAŞKANIMIZ BANA ‘BALIK ADAM’ DİYE HİTAP EDİYOR”

“Pes etmek ve kabuğumuza çekilmek yerine, bu hayatta biz de varız diyebilmektir önemli olan” diyen Eroğlu, “Ben karşıma çıkan her zorluğun üstesinden geldim, bu da hem ailemin desteği, hem de spor sayesinde oldu. Artık hedeflerim daha büyük. Bana hedeflerime ulaşmam konusunda her türlü desteği veren Gençlik Spor Bakanlığımız’a ve Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. Arjantin dönüşünde Cumhurbaşkanımız ile konuşma fırsatı buldum.Cumhurbaşkanımız bana ‘Balık Adam’ diye hitap ediyor. İmkânlarımın yetersiz olduğundan bahsettim. Kendisi de bana her konuda destek oldu” dedi.

HEDEF TOKYO

Yüzmenin çok güzel bir spor olduğunu ve severek yaptığını kaydeden Eroğlu, ”Yüzme çok güzel, sağlıklı bir spor. Ailem benimle gurur duyuyor. Annem ben doğduğumda çok ağlamış. Ama şimdi ‘Böyle olacağını bilsem, hiç ağlayıp üzülmezdim’ diyor. Bana yüzmeyi öğreten herkese teşekkür ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma yüzmeyi tavsiye ederim, başaracaklarına inansınlar, azmederlerse benim gibi başarırlar. Köşelerine çekilip oturmasınlar. Tokyo 2020 Olimpiyatları için hazırlanıyorum. Günde 7 saat antrenman yapıyorum. En büyük hayâlim olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak” diye konuştu.