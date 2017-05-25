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İranlı Messi out, İranlı Ronaldo in

Benzerliği ile şaşırtan İranlı Messi'den sonra İranlı Ronaldo ortaya çıktı. Portekizli yıldıza benzerliği ile dikkat çeken Reza Alireza Lou, seçimlere giderken bir anda meşhur oldu.
17:2925 Mayıs 2017
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İranlı Messi out, İranlı Ronaldo in

Geçtiğimiz günlerde dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi’ye benzerliği ile herkesi hayretlere düşüren Reza Parastesh’ten sonra İranlı Cristiano Ronaldo ortaya çıktı.

İran’da gerçekleşen başkanlık seçimleri için oy vermeye giden Reza Alireza Lou, bir anda herkesin ilgi odağı oldu.

Cristiano Ronaldo’ya benzerliği ile dikkat çeken vatandaşı görenler, onunla fotoğraf çektirmek için yarıştılar.

GELECEĞİ NE OLACAK

İranlı Messi, hızlı gelen şöhretin ardından kaosa meydan verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kısa sorgudan sonra serbest bırakılan Messi’den sonra İranlı Ronaldo’nun da geleceği tartışma konusu oldu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

 

10 Mayıs 2017 İranlı Messi`ye gözaltı şoku! İran'da Barcelona'nın süperstarı Messi'ye benzerliği ile dünya gündemine oturan vatandaş, kaos oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
cristiano ronaldo iran İranlı Messi
Son güncelleme: 18:10 | 25.05.2017
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