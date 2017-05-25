İranlı Messi out, İranlı Ronaldo in

Benzerliği ile şaşırtan İranlı Messi'den sonra İranlı Ronaldo ortaya çıktı. Portekizli yıldıza benzerliği ile dikkat çeken Reza Alireza Lou, seçimlere giderken bir anda meşhur oldu.

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