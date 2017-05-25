Ivanka Trump İtalyanları şaşkına çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İtalya'da Lazio'nun eski futbolcusunu 'aziz' zannetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasına eşlik ettiği İtalya gezisinde başkent Roma’yı turladı. Le Cave Di Sant’Ignazio isimli restoranda kocası ile birlikte yemek yiyen Ivanka, sorduğu bir soruyla İtalyanları şaşkına çevirdi.

Lazio’nun unutulmaz forvetlerinden Giorgio Chinaglia’nın duvarda asılı resmini gören Trump, “Bu aziz de kim” diye sordu. Huffington Post Italia’nın haberine göre Ivanka, Lazio’nun efsanesini bir azize benzetti.

Restoran sahibi Luigina Pantalone ise, “Ona resimdekinin bir aziz olmadığını ama Lazio’nun efsane şampiyonu olduğunu anlattık.” ifadesini kullandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER